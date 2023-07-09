Вода в реке на юге России достигла опасных отметок

Вода в реке Хорота в Сочи достигла опасных отметок. Как сообщает администрация курорта в своем Telegram-канале, вечером 9 июля сработали датчики «Опасное явление», включены сирены для оповещения людей.
В сообщении администрации уточняется, что в настоящее время уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям рекомендуют оставаться дома или в безопасном месте и принять все необходимые меры предосторожности.
Отмечается, что на территории Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют выход рек из берегов, ливни, град, смерчи. Ливни уже испортили инфраструктуру в микрорайоне Хоста, там до сих пор продолжают откачивать воду из подвалов подтопленных домов.
Также сообщается, что работает оперативный штаб под руководством мэра города Алексея Копайгородского, подготовлена необходимая техника.
Ранее жители Сочи в разговоре с «Лентой.ру» рассказали о последствиях мощного ливня. Они описали ситуацию в городе после стихии и рассказали, как коммунальные службы справляются с устранением последствий.