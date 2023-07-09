Полиция не смогла найти преследователя и попросила актрису Дятлову забрать заявление

«Просили приехать хоть ночью, сказали, что они не могут найти неизвестного и поэтому закрывают дело, а прокуратура якобы его возвращает и не дает закрыть, поэтому нужно мое согласие, чтобы это произошло», — отметила Дятлова.

По словам девушки, она не будет забирать заявление, так как до сих пор получает угрозы от сталкера. Сейчас Дятлова находится на съемках за рубежом, и ей страшно возвращаться в Россию. «Я до сих пор испытываю психологическое давление от неизвестного. Он пишет, что я не смогу от него спрятаться, и он меня убьет», — заявила актриса.