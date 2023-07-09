Полиция не смогла найти преследователя и попросила актрису Дятлову забрать заявление
Актриса и блогер Анастасия Дятлова заявила, что полицейские просят ее забрать заявление на сталкера, из-за того, что не могут найти преследователя. Слова девушки приводит Telegram-канал «Осторожно, Москва».
«Просили приехать хоть ночью, сказали, что они не могут найти неизвестного и поэтому закрывают дело, а прокуратура якобы его возвращает и не дает закрыть, поэтому нужно мое согласие, чтобы это произошло», — отметила Дятлова.
По словам девушки, она не будет забирать заявление, так как до сих пор получает угрозы от сталкера. Сейчас Дятлова находится на съемках за рубежом, и ей страшно возвращаться в Россию. «Я до сих пор испытываю психологическое давление от неизвестного. Он пишет, что я не смогу от него спрятаться, и он меня убьет», — заявила актриса.
Отмечается, что сталкер преследует 20-летнюю Дятлову на протяжении года. Изначально полиция отказалась браться за дело, сославшись на отсутствие состава преступления. Это случилось только после того, как актриса добилась огласки. Тогда полицейские возбудили дело по статье «Угроза убийством».
Ранее дети Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером.