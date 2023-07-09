В Атлантике пропали несколько сотен человек

В водах Атлантического океана потерялись три лодки, которые направлялись из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова. В общей сумме они перевозили не менее 300 человек, сообщает Reuters, ссылаясь на Элену Малено, представителя неправительственной организации Caminando Fronteras, которая занимается перевозкой мигрантов в Европу.

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По данным Малено, на одной из лодок находилось около 65 человек, а на другой — от 50 до 60. Они исчезли 15 дней назад. Еще одно судно с примерно 200 людьми на борту покинуло Сенегал 27 июня и с тех пор не подавало сигналов, его местонахождение неизвестно.

В публикации поясняется, что расположенные у западного побережья Африки Канарские острова стали основным пунктом назначения для мигрантов, которые пытаются попасть в Испанию.

«Семьи очень обеспокоены. Около 300 человек из того же района Сенегала. Они уехали из-за нестабильности в Сенегале», — сказал Малено.

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