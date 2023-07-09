Полиция эвакуировала книжную лавку «Листва» в Санкт-Петербурге

Сотрудники книжной лавки «Листва» в Санкт-Петербурге эвакуированы из-за сообщения о минировании. Об этом сообщается в Telegram-канале магазина.

На кадрах с места событий видно, что Литейный проспект полностью перекрыли для автомобилей после сообщений о минировании. Уточняется, что на месте присутствуют минимум пять машин полиции и два десятка силовиков, включая ОМОН.

В 18:00 в «Листве» была запланирована лекция бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на тему мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

В апреле полиция и сотрудники Центра «Э» задержали работников книжного магазина «Листва». В нем уточнили, что правоохранители искали экстремистскую литературу и изымали книги. По данным «Фонтанки.ру», сотрудники полиции прибыли в магазин после анонимной жалобы.

2 июля в аэропорту Волгограда проводили проверку после того, как в редакцию местного СМИ поступило письмо с угрозой взрыва.

28 июня в Новой Москве мужчина анонимно угрожал взорвать воинскую часть, к которой он сам прикреплен. Сообщения о минировании не подтвердились. Правоохранители смогли установить личность звонившего и задержать его.