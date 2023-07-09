Учительнице в Мытищах продали муляж iPhone за 128 тысяч рублей

Школьная учительница купила в Мытищах муляж iPhone за 128 тыс. рублей, который ей продали под видом оригинальной модели и теперь не возвращают деньги. Об этом сообщает Life со ссылкой Telegram-канал Shot.

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По информации канала, женщине не дали осмотреть смартфон перед покупкой, после чего она внесла всю сумму и ушла домой, не вскрыв коробку. Придя домой и открыв упаковку учительница поняла, что ей продали ненастоящий iPhone.

Как пишет Shot, после обращения в магазин и написания претензии женщине отказали в возврате средств.

До этого китайский пользователь соцсетей поделился историей покупки фейкового iPhone 14 Pro Max под управлением Android. По словам жителя Уханя, он нашел объявление о продаже бывшего в употреблении смартфона iPhone 14 Pro Max на одном из местных сайтов электроники всего за 1,9 тыс. юаней (около 21,4 тыс. руб.). Не став думать о причинах низкой стоимости, он приобрел устройство и ждал доставку. Однако, когда он получил посылку и открыл коробку, понял, что стал жертвой мошенников.