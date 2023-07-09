$91.69-0.8899.82-0.90

В Иерусалиме женщина попыталась напасть на людей с ножом

В Иерусалиме в районе Арсенальной горки женщина попыталась совершить нападение с ножом, пишет газета The Jerusalem Post.

В Иерусалиме женщина попыталась напасть на людей с ножом
© Israel Police

По данным издания, на станции скоростного трамвая охранник заметил подозрительную женщину. Мужчина подошел к ней и спросил, нужна ли ей помощь, в ответ та потянулась к сумке и вытащила нож.

Охранник отпрыгнул и дважды выстрелил в воздух, также он попросил женщину опустить нож. Нападавшая отказалась выполнять требования и охранник ранил ее выстрелом в ногу. Женщину задержали.

В апреле в центре Иерусалима автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего, по предварительным данным, были ранены пять человек.

В июне в результате нападения с ножом на севере Лондона пострадали два человека.

До этого на Урале подростки устроили налет на секс-шоп.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости