На озере в Татарстане девочка утонула после падения на нее мальчика с тарзанки

На озере Средний Кабан в Казани девочка 2008 года рождения утонула после того, как на нее, по предварительной информации, упал парень с тарзанки, сообщили в главном управлении МЧС России по Татарстану.

В сообщении ведомства в Telegram говорится, что сообщение об утонувшей девочке поступило в экстренные службы в воскресенье в 16.20. Водолазная группа спасателей выехала к месту происшествия. В 17.32 водолазы извлекли тело погибшей девочки с глубины трех метров на расстоянии десяти метров от берега.

Отмечается, что, по предварительным данным, во время купания на девушку с тарзанки упал парень.