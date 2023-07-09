Последствия мощного ливня в Симферополе попали на видео

Симферополь затопило из-за сильных ливней вслед за Сочи. Непогода обрушилась на столицу Крыма в воскресенье днем, сообщает РИА Новости.

Ливень затопил центральные улицы: водой залиты тротуары и дороги. Горожанам приходится передвигаться вплавь. В соцсетях очевидцы сообщают, что подтоплен городской рынок.

Специалисты «Крымэнерго» зафиксировали аварийные отключения электросетей в отдельных районах.

Синоптики отмечают, что непогода сохранится все воскресенье. В городе до конца суток ожидается очередной проливной дождь, гроза, град, ветер скоростью 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что из-за ливней, града и смерчей власти Сочи закрыли все городские пляжи.