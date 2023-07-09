В Пермском крае потерпел крушение дельтаплан

В Пермском крае мотодельтаплан при разгоне не смог взлететь и врезался в туристическую палатку. Об инциденте сообщает Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«В ходе проведения в г. Кунгуре фестиваля воздухоплавания «ПроНебо» мотодельтаплан при разгоне столкнулся с палаткой», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет.

Пермской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, по итогам которых будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов.

Видео аварии опубликовал уральский паблик «ЧП ДТП Пермь».

На кадрах видно, как дельтаплан пытается разогнаться по взлетному полю, но взлететь у него не получается. Аппарат, слегка приподнимается в воздух и вновь касается земли. Затем дельтаплан проносится по полю и врезается в палатку.