На Эльбрусе нашли четырех застрявших из-за непогоды туристов

Спасатели нашли и эвакуировали четырех туристов, которые не могли спуститься с Эльбруса из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России.

Уточняется, что спасатели спустили зарегистрированную группу из четырех человек на высоту 3800 метров, где туристы отказались от дальнейшей помощи.

В ведомстве указали, что на поисково-спасательные работы привлекались спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в составе пяти человек и одной единицы техники.

До этого стало известно, что группа из четырех человек застряла на Эльбрусе в результате непогоды.

23 мая сообщалось, что группа из шести альпинистов из Белоруссии, пропавших на западном склоне Эльбруса на территории Карачаево-Черкесии, не выходила на связь с 21 мая.

Позже пресс-служба МЧС России заявляла, что спасатели нашли живыми шестерых туристов из Белоруссии, которые ранее пропали на Эльбрусе. Отмечалось, что угрозы для жизни и здоровья туристов нет.