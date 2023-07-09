В Киеве сообщили о пострадавших в результате пожара на АЗС

В Деснянском районе Киева произошел пожар на автозаправочной станции, в результате которого пострадали три человека. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Медики госпитализировали двух пострадавших от пожара на АЗС в Деснянском районе. Третьего пострадавшего осматривают и тоже госпитализируют», — сказано в сообщении.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что в ликвидации возгорания принимают участие 30 сотрудников и пять единиц техники.

6 июля автозаправочная станция загорелась в Москве. Как уточняли в экстренных службах, возгорание одной из колонок автозаправки произошло на пересечении Третьего транспортного кольца и Комсомольского проспекта.

До этого стало известно, что в Киргизии на бензозаправке возле железнодорожной станции «Шопоков» произошел пожар. К тушению пожара привлекались три расчета и оперативный штаб.

20 июня сообщалось, что тополиный пух загорелся на территории автозаправки в одном из районов Санкт-Петербурга. Отмечалось, что на опубликованных кадрах было видно, что пожар возник рядом с кабиной грузового автомобиля. Огонь начал подбираться к оборудованию АЗС, но находившиеся рядом сотрудники заправки вовремя сумели справиться с возгоранием.