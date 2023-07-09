Тело пропавшего месяц назад в Иркутске ребенка нашли в реке

Тело полуторогодовалой девочки, поиски которой проводились в Иркутске в течение месяца, найдено в реке, сообщает Следственное Управление Следственного комитета России (СУ СК РФ) по Иркутской области.

© телеграм-канал "Следком38"

В полицию Иркутска 9 июня поступили данные, что местная жительница, находясь на берегу реки Ушаковка, потеряла полуторогодовалую дочь.

Полицейские и добровольцы начали поиски, к которым подключилось около ста человек. Были также задействованы лодки и квадрокоптеры. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как уточнили в ведомстве, тело ребенка нашли возле моста в районе торгового центра.