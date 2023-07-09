Спасение россиянина во время шторма в Сочи попало на видео

В интернете появилось видео спасения мужчины, которого утащило в море во время шторма в Сочи . Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, потерпевший был пьян и не мог самостоятельно выплыть на берег. Он долго барахтался возле буйка. В итоге за ним отправилась группа спасателей, которые смогли вытащить утопающего на берег. На суше его «встретили не очень приветливо и назвали «ослом».