Спасение россиянина во время шторма в Сочи попало на видео
В интернете появилось видео спасения мужчины, которого утащило в море во время шторма в Сочи. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, потерпевший был пьян и не мог самостоятельно выплыть на берег. Он долго барахтался возле буйка. В итоге за ним отправилась группа спасателей, которые смогли вытащить утопающего на берег. На суше его «встретили не очень приветливо и назвали «ослом».
Из-за шторма власти Сочи запретили купание на пляжах города до 11 июля. На пляжах установлены красные флаги.
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