$91.69-0.8899.82-0.90

Спасение россиянина во время шторма в Сочи попало на видео

В интернете появилось видео спасения мужчины, которого утащило в море во время шторма в Сочи. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По словам очевидцев, потерпевший был пьян и не мог самостоятельно выплыть на берег. Он долго барахтался возле буйка. В итоге за ним отправилась группа спасателей, которые смогли вытащить утопающего на берег. На суше его «встретили не очень приветливо и назвали «ослом».

Из-за шторма власти Сочи запретили купание на пляжах города до 11 июля. На пляжах установлены красные флаги.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости