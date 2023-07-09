Полиция задержала в аэропорту Кишинева двух иностранцев

В аэропорту Кишинева стражи порядка задержали двух иностранных граждан. У одного из них был обнаружен поддельный ВНЖ, у другого - пистолет, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу молдавской пограничной полиции.

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В пресс-службе пояснили, что поддельный документ, якобы выданный на Украине, был обнаружен у 39-летнего гражданина Узбекистана, который прибыл в Молдавию в гости к хорошему знакомому.

Второй нарушитель, 33-летний гражданин Украины, планировавший вылететь в Анталью, вез с собой пистолет с зарядным устройством и два баллона с СО2.

В ведомстве уточнили, что оружие изъято. Пассажир, после проведения следственных действий и экспертиз, будет привлечен к ответственности.

Ранее сообщалось, что экс-сотрудник МВД Таджикистана, которого не пустили в Молдавию, расстрелял пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта.