Один из районов Абхазии остался без света после ливня

Почти весь Гагрский район остается без света из-за последствий ливня в Абхазии, сообщает «Sputnik Абхазия» со ссылкой на «Черноморэнерго».

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Отмечается, что масштабы повреждений неизвестны, прогнозов на восстановление подачи электроэнергии пока нет.

Ранее сообщалось, что сильные ливни, которые прошли в Гагре и Пицунде в Абхазии, привели к сильным подтоплениям, спасатели устраняют последствия природной стихии.

Утверждается, что личный состав МЧС работает над устранением последствий непогоды.

По информации спасателей, из-за сложной погодной ситуации МЧС Абхазии рекомендовало гражданам и гостям республики воздержаться от поездок в Гагрской район.

Также известно, что личный состав ПСО Гагрского района привлекли к устранению последствий непогоды.

В издании Sputnik Абхазия добавили, что в селе Лдзаа Гагрского района из-за сильного ливня подтопило первые этажи домов.