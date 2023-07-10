$91.69-0.8899.82-0.90

Shot: произошла диверсия на железной дороге в Орловской области

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, на железной дороге в Орловской области произошла диверсия. Неизвестные злоумышленники подожгли релейный шкаф рядом с путями.

СМИ: произошла диверсия на железной дороге в Орловской области
© Восточное межрегиональное CУТ СК России

По информации издания, поджог произошел 9 июля поздно вечером на перегоне между станциями «Орел-2» и «Кромская».

Шкаф сначала вскрыли, а потом и подожгли. В итоге он выгорел полностью вместе со всем внутренним оборудованием.

На место прибыли полицейские. На месте диверсии они нашли окурок, пару перчаток и следы автомобильных покрышек.

Полиция занимается поисками диверсантов.

Ранее в республике Марий Эл совершили диверсию на железнодорожных путях. Из-за происшествия был сбой в движении пассажирского поезда более чем на 10 минут.

До этого в Ульяновской области огонь уничтожил три релейных шкафа. Прибывшие на место пожарные смогли потушить возгорание. Сотрудники правоохранительных органов увидели, что неизвестные вскрыли один из шкафов перед его поджогом.

11
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости