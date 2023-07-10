СМИ: произошла диверсия на железной дороге в Орловской области

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, на железной дороге в Орловской области произошла диверсия. Неизвестные злоумышленники подожгли релейный шкаф рядом с путями.

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По информации издания, поджог произошел 9 июля поздно вечером на перегоне между станциями «Орел-2» и «Кромская».

Шкаф сначала вскрыли, а потом и подожгли. В итоге он выгорел полностью вместе со всем внутренним оборудованием.

На место прибыли полицейские. На месте диверсии они нашли окурок, пару перчаток и следы автомобильных покрышек.

Полиция занимается поисками диверсантов.

Ранее в республике Марий Эл совершили диверсию на железнодорожных путях. Из-за происшествия был сбой в движении пассажирского поезда более чем на 10 минут.