Пассажирка попыталась пройти в самолет российской авиакомпании Utair с детским горшком на голове и попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

Во время посадки на рейс между представителем перевозчика и россиянкой произошел конфликт. Сотрудница попросила положить горшок в калибратор.

Отмечается, что его габариты не подошли под норматив, однако пассажирка отказалась за него платить и предложила провезти его другим способом — она решила надеть горшок себе на голову, как шляпу.