В Перми подросток поджег 15-летнюю девочку
В Перми подросток облил свою знакомую горючей смесью и поджег, пострадавшая госпитализирована с обширными ожогами, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю.
Отмечается, что по факту инцидента возбудили уголовное дело по статье УК РФ «покушение на убийство», передает РИА «Новости».
В сообщении ведомства говорится, что 8 июля несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю знакомую. В пресс-службе уточнили, что потерпевшая госпитализирована в больницу с обширными ожогами.
Как указали в СК, подозреваемый задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
По данным Telegram-канала SHOT, девочка получила ожоги 90% тела.
Ранее сообщалось, что в Москве несовершеннолетний, которого другой подросток облил горючей жидкостью и поджег, умер в больнице.