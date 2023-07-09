В Анапе во время шторма утонул мужчина

Мужчина утонул в Черном море у побережья Анапы во время сильного шторма. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным информационного ресурса, мужчина прыгнул в воду, несмотря на сильные волны и надвигающийся смерч, чтобы спасти женщину. Выплыть он не смог, однако женщина, по предварительным данным, спаслась.

8 июля мэрия Анапы сообщила о введении запрета на купание в Черном море по причине шторма и сильного донного течения.

9 июля МЧС по Краснодарскому краю объявило в регионе штормовое предупреждение из-за непогоды и возможного формирования смерчей над морем. Как передает Shot, несмотря на это, в воде продолжают находиться многие туристы.

До этого у Крымского моста автомобилисты сняли на видео смерч. На кадрах виден мощный вихрь, который поднимается от поверхности земли к небу. Авторы видео заявляют, что смерч образовался со стороны Кубани.