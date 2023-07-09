Два человека умерли от менингококковой инфекции в Екатеринбурге

Два человека скончались от менингококковой инфекции в Екатеринбурге
Пятнадцать случаев менингококковой инфекции с двумя смертельными исходами зафиксированы в Екатеринбурге. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.
«На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, среди которых два – летальные», - сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что при наблюдении за контактными лицами выявлены двое больных сотрудников распределительного центра «Озона». Также двух заболевших и одного бессимптомного носителя инфекции обнаружили на предприятии «Уралхиммаш».
Известно, что рабочие завода проживали с сотрудниками «Озона» в одном хостеле. По месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение.
Осмотрено более 1200 человек. Идут активные дезинфекционные мероприятия, проводится вакцинация. Прививки получили более 900 работников «Озона» и «Уралхиммаша».
Граждане, имевшие близкие контакты с заболевшими, проходят профилактический курс приема антибиотиков.
Ране сообщалось, что вспышка менингита зафиксирована 5 июля в уральском хостеле, где жили сотрудники распределительного центра Ozon. Один человек погиб, четверо были госпитализированы.