Два человека умерли от менингококковой инфекции в Екатеринбурге

Пятнадцать случаев менингококковой инфекции с двумя смертельными исходами зафиксированы в Екатеринбурге. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

«На 9 июля 2023 года суммарно зарегистрировано 15 случаев менингококковой инфекции, среди которых два – летальные», - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что при наблюдении за контактными лицами выявлены двое больных сотрудников распределительного центра «Озона». Также двух заболевших и одного бессимптомного носителя инфекции обнаружили на предприятии «Уралхиммаш».

Известно, что рабочие завода проживали с сотрудниками «Озона» в одном хостеле. По месту работы и проживания заболевших продолжается медицинское наблюдение.

Осмотрено более 1200 человек. Идут активные дезинфекционные мероприятия, проводится вакцинация. Прививки получили более 900 работников «Озона» и «Уралхиммаша».

Граждане, имевшие близкие контакты с заболевшими, проходят профилактический курс приема антибиотиков.