Москвич спас мужчину, упавшего без сознания в фонтан

В Москве в сквере у Кутузовского проспекта мужчина упал в обморок прямо в фонтан, но его успел спасти прохожий, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Он смог оказать пострадавшему первую помощь до приезда медиков.

Его спасли, хотя никаких надежд ни у кого не было. Собравшиеся там люди благодарили парня за его добрый поступок, но он скромно отвечал всем, что так поступил бы любой на его месте. После прибытия скорой он ушел, — сообщили очевидцы.

В июне в подмосковном Ступино местный житель спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля. На кадрах от очевидцев видно, что мужчина с помощью кирпича разбил заднее стекло автомобиля и на руках вытащил из авто девочку. Автомобиль был закрыт изнутри. Позже стало известно имя спасителя — Алексей Юдаев. По словам его друга, мужчина ранее не смог заплатить штраф за вождение в состоянии опьянения и лишился водительских прав.