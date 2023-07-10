Жителя Коми задержали за снятие скальпа юноше из Электростали

Полицейскими задержан один из подозреваемых в причинении телесных повреждений жителю Электростали. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале подмосковной полиции.

В подмосковной Электростали правоохранители задержали одного из двоих подозреваемых. По имеющимся данным, 9 июля они нанесли тяжелые ножевые ранения 19-летнему гражданину и сбежали.

Задержанным в ходе оперативно-разыскных работ оказался житель Республики Коми, родившийся в 1999 году.

«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло вчера вечером неподалеку от бассейна «Кристалл» на Спортивной улице в Электростали. Отмечается, что после начала конфликта друзья молодого человека сбежали, оставив его наедине с агрессорами. Злоумышленники срезали ему прическу ножом вместе с кожей, а после скрылись с места преступления. Первую помощь потерпевшему оказали прохожие.