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Жителя Коми задержали за снятие скальпа юноше из Электростали

Полицейскими задержан один из подозреваемых в причинении телесных повреждений жителю Электростали. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале подмосковной полиции.

Жителя Коми задержали за снятие скальпа юноше из Электростали
© РИА Новости

В подмосковной Электростали правоохранители задержали одного из двоих подозреваемых. По имеющимся данным, 9 июля они нанесли тяжелые ножевые ранения 19-летнему гражданину и сбежали.

Задержанным в ходе оперативно-разыскных работ оказался житель Республики Коми, родившийся в 1999 году.

«В настоящее время сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения и задержанию соучастника противоправного деяния», — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ЧП произошло вчера вечером неподалеку от бассейна «Кристалл» на Спортивной улице в Электростали. Отмечается, что после начала конфликта друзья молодого человека сбежали, оставив его наедине с агрессорами. Злоумышленники срезали ему прическу ножом вместе с кожей, а после скрылись с места преступления. Первую помощь потерпевшему оказали прохожие.

Сегодня девушка панка, которому срезали ирокез и скальп, рассказала о нападении. По ее словам, пострадавший «очень боялся, что его убьют».

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