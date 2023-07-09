На западе Москвы у кафе произошел конфликт со стрельбой

Мужчина получил пулю в грудь в драке со стрельбой у кафе на западе Москвы. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что компанию из четырех человек не пустили в заведение. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил портал «Известия» со ссылкой на анонимные источники.

Инцидент произошел у кафе на улице Беловежская. После того, как завязался конфликт, неизвестный открыл стрельбу.

В результате этого 41-летнего мужчину с пулей в груди госпитализировали. Еще один получил ранение неуточненного характера, но отказался ехать в больницу. Всех участников случившегося задержали у кафе и доставили в отдел полиции. Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются, начата проверка, передают «Известия».

Стрельбой закончилась дорожная ссора в Подмосковье. На 65-м километре трассы М-2 «Крым» произошел конфликт между двумя водителями, из-за чего один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил по машине обидчика.