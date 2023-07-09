10 автомобилей унесло потоком воды из-за сильного ливня в Сочи
В Сочи из-за сильного ночного ливня пострадали дома и дороги. Мощные потоки воды на улице Ручей Видный в микрорайоне Хоста снесли 10 автомобилей. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
В ведомстве пояснили, что, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
На улице Кипарисовой подтопило первый этаж многоквартирного четырехэтажного жилого дома, на улице Шоссейной - цокольный этаж. Эвакуация жильцов не потребовалась, специалисты экстренных служб откачивают воду.
Мощный ливень затопил федеральную трассу в Адлере, дорога ушла под воду в течение десяти минут.
По словам очевидцев, уровень воды был «почти по пояс» взрослому человеку.
В Упрдор «Черноморье» сообщили, что около пяти часов утра оказалась подтоплена проезжая часть на 198-м километре федеральной трассы Джубга-Сочи. Сейчас вода сошла, движение осуществляется в штатном режиме.