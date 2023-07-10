В Сочи самолеты начали массово уходить на запасные аэродромы

В Сочи самолеты начали массово перенаправлять на запасные аэродромы из-за непогоды. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта Сочи.

Как уточнил источник, за прошедшие сутки пилоты 17 лайнеров приняли решение уйти на запасные аэродромы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

При этом сообщается, что с 2:00 по Москве аэропорт Сочи начал работу в штатном режиме и уже принял 15 из 17 перенаправленных воздушных судов.

«Это свидетельствует о том, что аэропорт Сочи работает по фактической погоде и обслуживает все прибывающие рейсы. Оставшиеся два рейса ожидаются в ближайшее время», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, представители аэропорта добавили, что в настоящий момент погодные условия в городе благоприятные, однако возможно изменение метеоусловий до 21:00 мск.