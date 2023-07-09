В Нижегородской области произошли отключения электроэнергии
В пяти районах Нижегородской области произошло отключение электроэнергии, сообщает ТАСС.
Это случилось из-за непогоды. В настоящее время ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Чкаловском, Арзамасском, Городецком, Дивеевском, Уренском районах.
Сотрудники «Нижновэнерго» будет работать до возобновления подачи электричества всем абонентам.
Ранее жители ряда городских округов Подмосковья остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».