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В Нижегородской области произошли отключения электроэнергии

В пяти районах Нижегородской области произошло отключение электроэнергии, сообщает ТАСС.

В Нижегородской области произошли отключения электроэнергии
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Это случилось из-за непогоды. В настоящее время ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению электроснабжения потребителей в Чкаловском, Арзамасском, Городецком, Дивеевском, Уренском районах.

Сотрудники «Нижновэнерго» будет работать до возобновления подачи электричества всем абонентам.

Ранее жители ряда городских округов Подмосковья остались без электричества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».