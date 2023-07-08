Колесо обозрения "Солнце Москвы" остановили из-за замыкания

Колесо обозрения оборудовано 30 закрытыми кабинами, пять из них с прозрачным полом. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения, а также видеонаблюдением, аудиосистемой и кнопкой связи с оператором. Вместимость колеса за один оборот продолжительностью 18 минут и 40 секунд составляет 450 человек. В час на колесе обозрения могут отдыхать 1 435 человек.