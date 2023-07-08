Задержан подозреваемый в убийстве найденной в бочке девушки

В Великом Новгороде сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревают в убийстве своей девушки, тело которой было спрятано в бочке на балконе квартиры.

«В настоящее время мужчина задержан, с его участием проводятся следственные действия. Вину в совершении убийства он признал полностью», — отмечается в заявлении.

По версии следователей, злоумышленник задушил девушку с помощью ручки от сумки в начале июня во время ссоры. Конфликт возник на почве ревности. Через несколько дней он спрятал труп в бочку и, сказав знакомому, что в ней находятся удобрения, попросил помочь отнести её на балкон.