Спасатели локализовали в Волгоградской области пожар

В МЧС России заявили, что спасатели локализовали пожар в производственном здании в городе Волжском Волгоградской области.

«В 21:50 мск пожар в городе Волжском локализован на площади 2000 кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России тушат крупное возгорание на площади 1000 кв. м на производстве в Волгоградской области.