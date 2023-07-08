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Спасатели локализовали в Волгоградской области пожар

В МЧС России заявили, что спасатели локализовали пожар в производственном здании в городе Волжском Волгоградской области.

Спасатели локализовали в Волгоградской области пожар
© РИА Новости

«В 21:50 мск пожар в городе Волжском локализован на площади 2000 кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России тушат крупное возгорание на площади 1000 кв. м на производстве в Волгоградской области.

Позднее администрация города уточнила, что пожар произошёл в мебельном цеху и в связи с возгоранием уже создан оперативный штаб.