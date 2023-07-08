Мужчина попытался изнасиловать двух женщин за вечер на юге Москвы

Столичными правоохранителями задержан мужчина, подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 8 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

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По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Покушение на изнасилование».

По словам представителя ведомства, вечером 7 июля мужчина 1986 года рождения, находясь около жилого дома, расположенного вблизи улицы Симоновский вал, попытался изнасиловать ранее не знакомую девушку. Однако она стала активно сопротивляться, после чего злоумышленник поспешно скрылся.

После этого задержанный предпринял попытку совершить аналогичное преступление в отношении также не знакомой ему москвички около дома на Крутицкой набережной. Во время допроса мужчина полностью признал свою вину.