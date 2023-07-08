Неизвестные напали на участок полиции в Иране, двое полицейских погибли

В Иране двое полицейских погибли в результате вооруженного нападения неизвестных
В Иране двое полицейских погибли в результате вооруженного нападения неизвестных на полицейский участок, сообщает агентство ИРНА.
Как заявил официальный представитель полиции Ирана Саид Монтазер оль-Махди, все четверо нападавших были ликвидированы.
Ранее Министерство иностранных дел Ирана заявило о введении санкций против ряда физических и юридических лиц Европейского союза и Великобритании за «поддержку терроризма».
Уточняется, что от Евросоюза под ограничения попали 11 физических лиц и одно юридическое, а также шесть физических и три юридических лиц Великобритании. Отмечается, что банковские счета и активы тех, кто попал под санкции, будут заблокированы при обнаружении их в пределах юрисдикции Ирана.
До этого официальный представитель МИД Ирана Насера Канаани заявлял, что примет ответные меры против Европейского союза в связи с его новыми санкциями, направленными против ряда иранских официальных лиц и организаций.