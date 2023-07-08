Стали известны подробности убийства девушки в Великом Новгороде

Возлюбленный девушки в Великом Новгороде убил ее, а тело спрятал в бочке на балконе, сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала, 23-летний мужчина принес домой огромную емкость еще 3 июля. Своей девушке он сказал, что тара предназначена для химических удобрений. Сожитель девушки является предполагаемым убийцей. К настоящему моменту его местонахождение не установлено.

Соседи вызвали полицейских, заподозрив неладное. В квартире правоохранители обнаружили тело погибшей в бочке на балконе, руки и ноги жертвы были связаны, во рту у нее был кляп.