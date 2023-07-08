Москвич развел любовницу на 18 млн рублей

Житель Москвы обманом выманил у любовницы 18 млн рублей, на которые он якобы хотел купить квартиру жене, чтобы она не мешала их отношениям с новой возлюбленной, сообщает Life со ссылкой на Shot.

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Как выяснилось, 48-летняя Наталья нашла себе 36-летнего Андрея через специальную компанию. Спустя время она узнала, что у ее возлюбленного есть жена и устроила скандал. Андрей «успокоил» ее тем, что его жене просто негде жить.

Тогда Наталья решила снять со счета накопленные миллионы и передала их Андрею, чтобы тот купил квартиру жене и ничто не мешало ее отношениям с любовником.

Однако вскоре отношения в паре стали напряженными и возлюбленные расстались.

Впоследствии выяснилось, что Андрей купил жилье себе и съездил отдохнуть в Таиланд. Наталья же обратилась в полицию.