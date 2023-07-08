Роспотребнадзор уточнил причину отравления детей на Урале

Группа уральских подростков отравилась обычным спиртом, а не стала жертвой поддельного алкоголя. К такому выводу пришли эксперты Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области, сообщает Роспотребнадзор.

«Причиной отравления стали не напитки, а интоксикация в результате попадания спиртосодержащей продукции в детский организм», - сказано в сообщении.

Исследования алкоголя, который употребляли несовершеннолетние, провели специалисты лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

Все напитки оказались безопасны. Выявлено только одно нарушение: в пивном напитке «Доктор Дизель Манго и Красный апельсин» (изготовитель ООО Объединенные пивоварни Хайнекен») обнаружен незаявленный в составе краситель. Началось разбирательство с изготовителем.

Сейчас все пострадавшие выписаны из больницы