В Истре двое детей утонули в пожарном водоеме

В Истре двое детей пошли ловить рыбу на пожарный водоем и утонули. Об этом 8 июля сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 7 июля двое детей вблизи частного дома ловили рыбу. В ходе рыбалки один из них поскользнулся и упал в воду, а его брат прыгнул в воду для оказания ему помощи. Они не смогли выбраться самостоятельно и утонули.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, осуществлены допросы, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве обратили внимание на рост детской смертности в результате утопления, в связи с чем призвали взрослых провести с детьми соответствующие беседы.