В Новгороде в бочке на балконе обнаружено тело девушки
Тело убитой 23-летней девушки было обнаружено на балконе многоквартирного дома в Великом Новгороде 7 июля, сообщает СУ СК по региону.
«Седьмого июля 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на балконе одного из многоквартирных домов в Великом Новгороде тела девушки 2000 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение.
По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в селе Красноборск Архангельской области 15-летний подросток в течение шести месяцев насиловал трёх школьников, угрожая им убийством.