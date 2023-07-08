В российском регионе на железной дороге подожгли релейные шкафы

На железнодорожной станции Балакирево во Владимирской области ночью 8 июля загорелись два релейных и аккумуляторный шкафы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Северной железной дороги (СЖД).

По данным СЖД, в работу железнодорожного транспорта «вмешались неизвестные», в результате чего произошло возгорание. Поджог зафиксировали в 1:50. Из-за этого поезда задерживались на 10-30 минут. В настоящее время СЖД работает в штатном режиме, поезда ходят по расписанию.