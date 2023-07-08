Неизвестные сожгли икону Божьей Матери в Волынской области Украины

Неизвестные сожгли икону Божией Матери в Волынской области Украины, сообщается в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ).

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Отмечается, что в результате инцидента была сожжена икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», а также входная дверь часовни.

Ранее на территории Киево-Печерской лавры были зафиксированы случаи избиения прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Уточняется, что по поводу нарушений прав граждан и совершения ряда преступлений в правоохранительные органы будут поданы соответствующие уведомления.