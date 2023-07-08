Неизвестные сожгли икону Божьей Матери в Волынской области Украины

Неизвестные сожгли икону Божией Матери в Волынской области Украины, сообщается в Telegram-канале Украинской православной церкви (УПЦ).
Отмечается, что в результате инцидента была сожжена икона Пресвятой Богородицы «Будятичевская», а также входная дверь часовни.
Ранее на территории Киево-Печерской лавры были зафиксированы случаи избиения прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Уточняется, что по поводу нарушений прав граждан и совершения ряда преступлений в правоохранительные органы будут поданы соответствующие уведомления.
Утром 6 июля адвокат Никита Чекман сообщил, что власти Украины захватили корпуса монастыря на территории Киево-Печерской лавры. Позднее стало известно, что были взломаны замки и опечатаны двери 70-го корпуса, где ранее была резиденция президента УПЦ, опечатан 71-й корпус. Полиция оцепила вход в этот и опломбированный 69-й корпус.