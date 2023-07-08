Капитан российской полиции украл похищенные вором 50 тысяч долларов

В Ставропольском крае капитан полиции украл изъятые во время следственных мероприятий 50 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По данным издания, полицейский с десятилетним стажем службы расследовал кражу денег и обнаружил в машине подозреваемого крупную сумму в валюте. Ее сотрудник МВД изъял и решил присвоить.

Спустя год преступление было выявлено, капитан признал вину. В настоящее время идет процесс его увольнения по отрицательным мотивам. Возбуждено уголовное дело.