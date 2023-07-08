Минэнерго Украины сообщило об обрушении перекрытия ТЭС на подконтрольной Киеву части ДНР

Министерство энергетики Украины заявило в Telegram-канале, что на ТЭС, находящейся на подконтрольной Украине части ДНР, обрушилось перекрытие, из-за чего погиб человек и трое пострадали.

«Накануне вечером, 7 июля, на одной из ТЭС в Донецкой области произошла трагедия — обвалилось стационарное железобетонное перекрытие котлотурбинного цеха между энергоблоками. Под завалами оказалась лаборатория химического анализа и помещения дежурных слесарей котлотурбинного цеха», — сказано в сообщении, где уточняется, что в результате инцидента погибла лаборант химического анализа и еще трое сотрудников пострадали.

До этого Минэнерго Украины в своем Telegram-канале сообщило, что более 300 населенных пунктов в девяти регионах страны остались без электроснабжения из-за грозы. В ведомстве отметили, что наиболее сильно пострадали Одесская, Черниговская, Кировоградская и Полтавская области. Также без электроснабжения остаются потребители в Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Черкасской областях и в подконтрольных Украине районах Донецкой народной республики.