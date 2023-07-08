Рабочий погиб после падения в котлован с 17 этажа

На северо-востоке Москвы рабочий погиб, упав в котлован с высоты 17 этажа. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 8 июля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

© moscow-live

Инцидент произошел на стройке, расположенной на 2-й улице Марьиной рощи. От полученных при падении травм мужчина скончался на месте происшествия.

Собеседница «ВМ» сообщила, что по данному факту ведется проверка. В ее рамках опрашиваются сотрудники организации, ведущей работы на данном строительном объекте, и очевидцы происшествия.

Похожий случай произошел в столице 13 марта. Рабочий на стройке на улице Усачева упал в шахту лифта. Мужчина погиб. По факту происшествия Следственный комитет Москвы организовал проверку.