В МЧС сообщили новые подробности проведения спасательной операции в Бурятии
В МЧС восстановили хронологию проведения поисков пропавшей группы туристов из Новосибирска в Бурятии. ЧП случилось на реке Снежная.
Когда катамаран туристов перевернулся в бурных водах, выбраться на берег удалось лишь троим. Сразу после получения сигнала о помощи в район реки Снежная из Иркутска вылетел борт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.
Из восьми человек группы два туриста самостоятельно добрались на катамаране до назначенной точки. Еще двух человек обнаружили накануне с вертолета и эвакуировали на Ми-8 в населенный пункт Новоснежная Иркутской области.
"Поиск с воздуха проводился в сложных погодных условиях: густой облачности, сильного тумана и дождя. Туристы провели ночь в горах и были очень рады спасателям, состояние их удовлетворительное," - сообщили в МЧС.
Еще двоих обнаружили добровольные спасатели-волонтеры в месте слияния рек Селенгинка и Снежная.
Поиски оставшихся двух пропавших - мужчины и женщины - продолжались в сложном горном рельефе местности с начала светового сибирского дня, пока в Москве была ночь. В результате операции при обследовании реки Снежная с воздуха во время авиаразведки удалось обнаружить седьмого участника группы.
"Поисковые работы восьмой туристки продолжаются воздушным, водным и наземным путем". - сообщили сегодня в МЧС России.