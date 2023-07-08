В МЧС сообщили новые подробности проведения спасательной операции в Бурятии

В МЧС восстановили хронологию проведения поисков пропавшей группы туристов из Новосибирска в Бурятии. ЧП случилось на реке Снежная.

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Когда катамаран туристов перевернулся в бурных водах, выбраться на берег удалось лишь троим. Сразу после получения сигнала о помощи в район реки Снежная из Иркутска вылетел борт Ми-8 МЧС России со спасателями на борту.

Из восьми человек группы два туриста самостоятельно добрались на катамаране до назначенной точки. Еще двух человек обнаружили накануне с вертолета и эвакуировали на Ми-8 в населенный пункт Новоснежная Иркутской области.

"Поиск с воздуха проводился в сложных погодных условиях: густой облачности, сильного тумана и дождя. Туристы провели ночь в горах и были очень рады спасателям, состояние их удовлетворительное," - сообщили в МЧС.

Еще двоих обнаружили добровольные спасатели-волонтеры в месте слияния рек Селенгинка и Снежная.

Поиски оставшихся двух пропавших - мужчины и женщины - продолжались в сложном горном рельефе местности с начала светового сибирского дня, пока в Москве была ночь. В результате операции при обследовании реки Снежная с воздуха во время авиаразведки удалось обнаружить седьмого участника группы.