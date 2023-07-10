Двоих граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней россиянке у озера

В Петербурге двоих 19-летних граждан Узбекистана задержали за приставания к 12-летней девочке у Верхнего Суздальского озера. Об этом сообщает «Фонтанка».

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По сведениям издания, примерно в 19:30 9 июля к спасателю, работающему на озере, подбежала школьнице и сказала, что к ней пристает незнакомец. Спасатель вызвал полицейских. Те задержали двоих иностранцев.