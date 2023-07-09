В Якутии за сутки ликвидировали 19 лесных пожаров

"В Якутии за сутки ликвидированы 19 лесных пожаров. За отчетный период обнаружен 21 лесной пожар на площади 3 605,5 га. Всего на утро 9 июля в республике действуют 174 лесных пожара с общей площадью 289 228,5 га и один ландшафтный (природный) пожар с общей площадью 256 га", - говорится в сообщении.