На Камчатке локализовали природный пожар около поселка Эссо

Пожар в 17 км юго-западнее села Эссо на Камчатке, действующий более недели, локализован на площади около 1,7 тыс. га. Об этом в субботу сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Природный пожар в Быстринском муниципальном районе, где в помощь лесоохране привлекаются силы и средства МЧС России, локализован на площади около 1,7 тыс. га. В течение почти полутора недель с огнем борются несколько десятков человек: это представители лесоохраны, специализированной пожарно-спасательной части, Камчатского спасательного центра МЧС России, местные пожарные КГКУ "ЦОД", а также добровольцы - сотрудники парка "Вулканы Камчатки", - говорится в сообщении.

Практически ежедневно на тушении был задействован вертолет МИ-8 с водосливным устройством, он больше 220 раз сливал воду, в общей сложности на 1,5 тонны воды. Бульдозеры прокладывают минерализованные полосы, каждый день проходит также пропилка кедрового стланика. Ликвидация природного пожара продолжается.

По западной границе от Эссо проложены минерализованные полосы общей протяженностью 3 км. По восточной, южной, северной сторонам - дороги и река Быстрая. Угрозы перехода огня на населенный пункт нет.