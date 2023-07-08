Часть Подмосковья осталась без электричества после ливня

Часть населенных пунктов в Московской области остались без электричества после сильного ливня. Об этом написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

В пятницу, 7 июля, в регионе начались гроза, дождь, град и ветер. По информации МЧС, ситуация сохранится до 12:00 8 июля.