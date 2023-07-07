Удар молнии рядом с людьми в Подмосковье попал на видео

На фотографиях видно, что уровень воды местами уже дошел до середины машин. Также, по словам очевидцев, ветер валит деревья. Кроме того жителям Коломны удалось запечатлеть на видео момент, когда молния ударила в дерево в городе, рядом с которым находились люди, пытающиеся выбраться из воды.