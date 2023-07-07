В Ульяновской области огонь уничтожил три релейных шкафа

В Ульяновской области неизвестные подожгли железнодорожное оборудование. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным источника, инцидент произошел вечером 7 июля 2023 года. Очевидцы увидели, что три релейных шкафа охвачены огнем. О произошедшем сообщили в экстренные службы.

Прибывшие на место пожарные смогли потушить возгорание. Сотрудники правоохранительных органов увидели, что неизвестные вскрыли один из шкафов перед его поджогом. В результате произошедшего железнодорожное оборудование оказалось уничтожено.

Сейчас на месте находятся сотрудники спецслужб. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.