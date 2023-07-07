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В Ульяновской области огонь уничтожил три релейных шкафа

В Ульяновской области неизвестные подожгли железнодорожное оборудование. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В Ульяновской области огонь уничтожил три релейных шкафа
© РИА Новости

По данным источника, инцидент произошел вечером 7 июля 2023 года. Очевидцы увидели, что три релейных шкафа охвачены огнем. О произошедшем сообщили в экстренные службы.

Прибывшие на место пожарные смогли потушить возгорание. Сотрудники правоохранительных органов увидели, что неизвестные вскрыли один из шкафов перед его поджогом. В результате произошедшего железнодорожное оборудование оказалось уничтожено.

Сейчас на месте находятся сотрудники спецслужб. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

В конце июня 2023 года неизвестные подожгли два из трех релейных шкафов на перегоне Нахабино — Аникеевка. Оперативные службы увидели на месте происшествия пятилитровую пластиковую бутылку и обгоревшие шкафы. Повреждений оборудования не зафиксировано, так как шкафы внутри были пустыми, однако снаружи шкафы обгорели.

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