В Ульяновской области огонь уничтожил три релейных шкафа

В Ульяновской области неизвестные подожгли железнодорожное оборудование. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным источника, инцидент произошел вечером 7 июля 2023 года. Очевидцы увидели, что три релейных шкафа охвачены огнем. О произошедшем сообщили в экстренные службы.
Прибывшие на место пожарные смогли потушить возгорание. Сотрудники правоохранительных органов увидели, что неизвестные вскрыли один из шкафов перед его поджогом. В результате произошедшего железнодорожное оборудование оказалось уничтожено.
Сейчас на месте находятся сотрудники спецслужб. Они устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
В конце июня 2023 года неизвестные подожгли два из трех релейных шкафов на перегоне Нахабино — Аникеевка. Оперативные службы увидели на месте происшествия пятилитровую пластиковую бутылку и обгоревшие шкафы. Повреждений оборудования не зафиксировано, так как шкафы внутри были пустыми, однако снаружи шкафы обгорели.