Часть Евпатории осталась без света

"7 июля 2023 года, в 18:09, на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование, произошло технологическое нарушение в Евпатории на подстанции 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции. Отключенная нагрузка составила 8,2 МВт. <…>По состоянию на 18:40 остаются без энергоснабжения около 2 300 потребителей", - говорится в сообщении.