Часть Евпатории осталась без света

В Евпатории отключение оборудования из-за жары оставило без света 2,3 тыс. потребителей
Технологическое нарушение в работе оборудования на электроподстанции в Евпатории, произошедшее из-за сильной жары, привело к отключению от энергоснабжения около 2,3 тыс. потребителей, ведутся восстановительные работы. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале "Крымэнерго".
"7 июля 2023 года, в 18:09, на фоне воздействия аномально высоких температур на оборудование, произошло технологическое нарушение в Евпатории на подстанции 110 кВ, которая находится в процессе реконструкции. Отключенная нагрузка составила 8,2 МВт. <…>По состоянию на 18:40 остаются без энергоснабжения около 2 300 потребителей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полностью восстановить энергоснабжение планируется в ближайшее время. Температура воздуха в Евпатории, по данным сервиса "Яндекс.Погода", составляет около 28 градусов.