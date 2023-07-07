Полиция задержала подозреваемых в нападении на российского адвоката

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемых в нападении на адвоката Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елену Пономареву. Об этом сообщает РИА Новости.

Правоохранителям понадобилось менее одного дня для того, чтобы установить личности мужчин, обливших зеленкой адвоката и ее знакомую на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе. Сейчас задержанных доставляют в отдел для проведения следственных действий.

После инцидента было возбуждено дело по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ.